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Россия впервые произвела более трети всех алмазов

Источник:
Sibnet.ru
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Россия по итогам 2022 года произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, следует из данных Кимберлийского процесса. При этом лидерами по объемам экспорта этого сырья стали ОАЭ и ЕС.

Согласно данным за прошлый год, общий объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию, что составило рекордные 35% рынка, пишет РИА Новости.

До этого Россия производила в среднем от 22% до 33% алмазов в год. Еще 61,1 миллиона карат были добыты в странах Африки. Однако в итоге лидерами по экспорту этого сырья стали совсем другие страны.

Так, в 2022 году больше всего алмазов продали ОАЭ — 89,4 миллиона карат (27% от мирового экспорта) и Евросоюз — 75,2 миллиона карат (22,7%).

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