Какие темы нельзя обсуждать рядом с умной техникой

Умная техника в доме несет дополнительные риски, предупредил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Алгоритмы любого умного гаджета базируются на человеческих привычках, словах и действиях, напомнил эксперт. При этом разница между частной и публичной информацией пока не прописана достаточно четко.

В результате не все производители в должной степени заботятся о конфиденциальности. С учетом регулярных утечек лучше ограничить обсуждение чувствительных личных и деловых тем в присутствии электронных помощников, посоветовал Мясоедов.

«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», — подчеркнул аналитик.