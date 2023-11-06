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Какие темы нельзя обсуждать рядом с умной техникой

Источник:
«Прайм»
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Умная техника в доме несет дополнительные риски, предупредил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Алгоритмы любого умного гаджета базируются на человеческих привычках, словах и действиях, напомнил эксперт. При этом разница между частной и публичной информацией пока не прописана достаточно четко.

В результате не все производители в должной степени заботятся о конфиденциальности. С учетом регулярных утечек лучше ограничить обсуждение чувствительных личных и деловых тем в присутствии электронных помощников, посоветовал Мясоедов.

«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», — подчеркнул аналитик.

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Топ комментариев

Asd10

Два дебила, да, это сила, да, это сила. За 24 секунды понятно.

mosquito__2010

Столько земель для русских освобождают власти Киевские, да темпами ударными.

nicollaich

Неугомонные.500000 цеивроппейцев угомонили.Ждём следующую партию.

pepelmetal

Это значит что рогулей уже не хватает)))