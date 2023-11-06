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Лавров предрек «большую войну»

Источник:
РИА Новости
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Западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне общества «Знание».

«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», — сказал он, уточнив при этом, что подобное сейчас прослеживается на Украине, которую ждет ослабление государственности.

По словам Лаврова, Запад привык решать собственные проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы и, вопреки мировым процессам, надеется править миром, влезая во внутренние дела государств.

Новый виток противостояния Израиля и палестинцев начался после 7 октября, когда бойцы ХАМАС после ракетной атаки проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, атаковав военные и гражданские объекты.

Политика
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