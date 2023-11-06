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Ирландия отменит бесплатное проживание для украинских беженцев

Источник:
Irish Times
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Правительство Ирландии до конца года планирует ввести меры, обязывающие украинских беженцев платить за проживание, сообщил премьер-министр этой страны Лео Варадкар.

«Нам нужно принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы у нас было больше времени наверстать упущенное по размещению и другим вопросам», — заявил ирландский премьер.

Чиновник отметил, что власти не могут закрывать глаза на нехватку жилья для беженцев. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда людей размещают в палатках, а детей — в отапливаемых домиках», — уточнил он.

Также правительство Ирландии намерено до конца изменить условия предоставления пособия украинским беженцам. Власти Ирландии хотят добиться, чтобы больше украинцев трудоустраивались на работу, а не жили на социальные пособия.

В Ирландии находится около 85 тысяч украинских беженцев. Размер социальной выплаты для них составляет 260 евро для людей старше 25 лет. К этому можно получить надбавку за подопечного взрослого 138 евро, за ребенка до 12 лет — 40 евро, за ребенка старше 12 лет — 48 евро.

Для взрослых от 18 до 24 лет выплата составляет 117 евро. Кроме этого, отдельно пособие выплачивается на детей — оно составляет 140 евро в месяц.

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