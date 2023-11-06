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Чат-бот ChatGPT научился писать музыку и песни

Источник:
Sibnet.ru
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Компания OpenAI выпустила обновление генеративной системы искусственного интеллекта, ChatGPT. Теперь чат-бот научился генерировать оригинальные мелодии по запросу и описанию пользователей.

ChatGPT получил в свой состав дополнительную нейросеть Suno для создания оригинальных песен, которая умеет работать с музыкой, ритмом, голосом, сообщается на официальном сайте разработчиков.

Фактически, от пользователя требуется лишь выбрать жанр будущего произведения. Текст песни можно добавить самому или дать запрос на «сочинение» боту. Язык текста песни может быть любым.

Затем ChatGPT предоставит два трека на выбор — по 40 секунд каждый. Пользователь выбирает лучший вариант, после чего ChatGPT завершает создание полной композиции.

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Топ комментариев

pepelmetal

Это значит что рогулей уже не хватает)))

nicollaich

Неугомонные.500000 цеивроппейцев угомонили.Ждём следующую партию.

pepelmetal

Так ответ в вопросе рогуляка, российский "металлолом" сжёг всю натавскую "технику") скачи

Asd10

Как верно заметил один из форумчан - интеллект на сибнете оценивается минусами. ☺