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Киев обнаружил гигантскую дыру в бюджете

Источник:
Politico
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Дыра размером в 29 миллиардов долларов образуется в бюджете Украины на 2024 год в случае отказа союзников от дальнейшей финансовой поддержки, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Глава украинского Минфина уточнил, что если в стране возникнет экономический кризис, последствия этого ощутят и во всей Европе — из-за миграции, роста цен, особенно на некоторые продукты питания, а также на нефть и газ.

Евросоюз обещал выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года в рамках корректировки бюджета ЕС. Одобрение программы требует поддержки всех 27 стран Евросоюза, однако пока Венгрия и Словакия выступают против.

Ситуация усугубляется из-за неопределенности по этому вопросу в США. Ранее палата представителей приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в борьбе с ХАМАС без упоминания Украины.

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Политика #Мир #Деньги
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