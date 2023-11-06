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Зеленский ответил на предложение Трампа остановить конфликт

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера США Дональда Трампа на Украину, чтобы объяснить ему невозможность решить конфликт с Россией за 24 часа.

«Мне понадобится 24 минуты — да, 24 минуты. Не более. Да. Не больше — 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этим конфликтом», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки. Минувшим летом он раскрыл детали своего плана. Так, он предлагал связаться с главами России и Украины и поставить им ультиматум.

«Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — рассказал Трамп.

Кроме этого, он указывал на стоимость нефти, которая поддерживает российскую экономику. По оценке Трампа, если бы стоимость барреля нефти опустилась до $40, Россия не смогла бы вести боевые действия на Украине.

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Политика #Мир
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