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Найдено объяснение задачному изменению яркости Бетельгейзе

Источник:
arXiv
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Американские астрономы нашли причину аномальных изменений яркости красного сверхгиганта Бетельгейзе, которые были впервые зафиксированы осенью 2019 года.

Тогда ученые наблюдали перемещение плотного нагретого материала через атмосферу Бетельгейзе со скоростью 322 тысяч километров в час. К февралю 2020 года звезда потеряла более двух третей своей яркости.

С помощью моделирования исследователи выяснили, что такой эффект возможен при слиянии Бетельгейзе с другой звездой массой в четыре Солнца. После сближения меньшая звезда сливается с гелиевым ядром более крупного компаньона.

Это приводит к обмену орбитальной и тепловой энергией, что вызывает импульс, распространяющийся от ядра к поверхности звезды. При слиянии также происходит потеря массы из-за высвобождения гравитационной энергии.

Доказательством слияния Бетельгейзе с другой звездой может служить его высокая скорость вращения — около 5,5 километров в секунду. Например, скорость вращения Солнца составляет всего 2 километра в секунду.

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