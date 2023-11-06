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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинское контрнаступление полностью остановлено

Источник:
РИА Новости
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Украинское контрнаступление на запорожском направлении остановлено практически полностью, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе, — практически агония украинского режима», — заявил Балицкий.

Он уточнил, что планы ВСУ по проходу к Азовскому морю для того, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, провалились. В настоящее время украинская сторона в основном атакует без применения бронетехники, небольшими группами пехоты.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

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