Украинское контрнаступление полностью остановлено

Украинское контрнаступление на запорожском направлении остановлено практически полностью, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе, — практически агония украинского режима», — заявил Балицкий.

Он уточнил, что планы ВСУ по проходу к Азовскому морю для того, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, провалились. В настоящее время украинская сторона в основном атакует без применения бронетехники, небольшими группами пехоты.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.