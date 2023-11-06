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Российский хоккеист вышел в лидеры НХЛ по очкам среди новичков

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккеист «Анахайм Дакс» Павел Минтюков вышел в лидеры Национальной хоккейной лиги по очкам среди новичков.

Российский хоккеист в матче с «Вегасом» отметился голевой передачей, его клуб победил со счетом 4:2. Теперь на счету Минтюкова восемь набранных очков (1+7). Столько же баллов набрал Бобби Бринк из «Филадельфии» (3+5) и Логан Кули из «Аризоны» (1+7).

Минтюков был выбран «Анахайм Дакс» под общим десятым номером на драфте НХЛ 2022 года. В июле 2023 года команда подписала с ним трехлетний контракт новичка. До этого его признали лучшим защитником Хоккейной лиги Онтарио (OHL), где он выступал за «Оттаву 67».

Россиянин переехал в Америку в возрасте 16 лет, отказавшись от продолжения карьеры в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Защитник посчитал, что переезд в Онтарио будет для него оптимальным вариантом перед драфтом НХЛ.

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