Топольницкая и Кокс сразились за место на шоу «Звезды в Африке»

Команды Александра Пташенчука и Оскара Кучеры отправили на испытание двух женщин, хотя в обоих лагерях возненавидили Прохора Шаляпина.

В новом выпуске продолжилось противостояние команд Пташенчука и Кучеры. Хотя и Кучера, и Пташенчук не взлюбили Шаляпина за его высказывания и манерное поведение, его не отправили на испытание на вылет.

Бороться за место в шоу пошли две дамы: Юлия Топольницкая и Карина Кокс. Со связанными глазами им надо было закидывать в ящик мадаскарских тараканов. Больше насекомых смогла закинуть Кокс. Она и осталась в проекте. Топольницкая покинула шоу «Звезды в Африке».

Пташенчук тяжело пережил потерю еще одного друга на проекте. До этого ушел Михаил Стогниенко, теперь Топольницкая. Он задумал отомстить Шаляпину.