НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Топольницкая и Кокс сразились за место на шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © ТНТ

Команды Александра Пташенчука и Оскара Кучеры отправили на испытание двух женщин, хотя в обоих лагерях возненавидили Прохора Шаляпина.

В новом выпуске продолжилось противостояние команд Пташенчука и Кучеры. Хотя и Кучера, и Пташенчук не взлюбили Шаляпина за его высказывания и манерное поведение, его не отправили на испытание на вылет.

Бороться за место в шоу пошли две дамы: Юлия Топольницкая и Карина Кокс. Со связанными глазами им надо было закидывать в ящик мадаскарских тараканов. Больше насекомых смогла закинуть Кокс. Она и осталась в проекте. Топольницкая покинула шоу «Звезды в Африке».

Пташенчук тяжело пережил потерю еще одного друга на проекте. До этого ушел Михаил Стогниенко, теперь Топольницкая. Он задумал отомстить Шаляпину.

Еще по теме
Сериал «Екатерина. Фавориты»: величие и любовь императрицы
Раскрыты подробности новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»
Певец из Тувы победил в шоу «Ты супер» на НТВ
Прохора Шаляпина всухую перепел соцработник из Тамбова
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Макрон попробует «отдалить» Казахстан от России
Киев стянул на границу Белоруссии огромную военную группировку
Обсуждение (0)
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Топ комментариев

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

velam

Ваш может останется только Киев.

Asd10

Тут ошибка. Целью СВО как раз является гарантия не вступления урины в НАТО. А территории просто бонус,...

anubis77

Ничё не говори. Понапридумывают перемог, маются потом.