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Кремль заявил, что отношения России и США находятся на нуле

Источник:
Sibnet.ru
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Московский Кремль
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Отношения России и США находятся на нуле, но со временем диалог придется возобновить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Отношения находятся на нуле или, я бы сказал, даже ниже нуля. Но все равно, поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе нам со временем придется возобновить этот разговор», — цитирует ТАСС Пескова.

Песков указал на то, что сворачивание отношений Москвы и Вашингтона произошло по инициативе американцев. Американский лидер Джо Байден должен будет поменять свою позицию на более конструктивную, считает он.

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Топ комментариев

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

velam

Ваш может останется только Киев.

Asd10

Тут ошибка. Целью СВО как раз является гарантия не вступления урины в НАТО. А территории просто бонус,...

anubis77

Ничё не говори. Понапридумывают перемог, маются потом.