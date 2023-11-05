Кремль заявил, что отношения России и США находятся на нуле

Отношения России и США находятся на нуле, но со временем диалог придется возобновить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Отношения находятся на нуле или, я бы сказал, даже ниже нуля. Но все равно, поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе нам со временем придется возобновить этот разговор», — цитирует ТАСС Пескова.

Песков указал на то, что сворачивание отношений Москвы и Вашингтона произошло по инициативе американцев. Американский лидер Джо Байден должен будет поменять свою позицию на более конструктивную, считает он.