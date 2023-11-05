Киев заявил о планах атаковать Россию дронами зимой

Украинская армия планирует «крупное наступление беспилотников» зимой на цели в Крыму и других регионах России, в числе целей — военные базы и инфраструктура, заявил бригадный генерал Сергей Баранов, начальник воинской части, курирующей операции с дронами.

Использовать беспилотники будут чаще в связи с замедлением наземных операций с наступлением зимы, приводит РБК слова Баранова. Киев стремится помешать российским войскам осуществить перегруппировку во время паузы в украинском контрнаступлении, а также ожидает «многочисленные контратаки» со стороны России для нарушения работы энергетической инфраструктуры.

В начале июня Киев объявил о закупке до 200 тыс. беспилотников разных модификаций, к тому времени были подготовлены около 10 тыс. операторов.

Летом в украинском Минобороны поясняли, что широкое использование беспилотников связано с недостатком авиации и стремлением расширить радиус ударов в отсутствие истребителей F-16, обещанных западными странами.