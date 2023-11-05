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Росавиация назвала причиной посадки A320 в поле под Новосибирском

Источник:
«Известия»
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Airbus А320 в поле под Новосибирском
Airbus А320 в поле под Новосибирском
Фото: Пресс-служба авиакомпании «Уральские Авиалинии» / CC BY 4.0

Airbus А320 сел в поле под Новосибирском в сентябре из-за нескольких ошибок, в том числе с расчетом объема нужного топлива при том, что у самолета из-за проблем с гидравликой были выпущены шасси, говорится заключение Росавиации.

В документе сказано, что такую посадку экипажу пришлось совершить из-за нехватки топлива для завершения полета. При этом на принятие решения повлияли сразу несколько факторов, среди которых:

ошибка экипажа «в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы»;

необоснованное решение лететь на запасной аэродром в Новосибирск при том, что потребность топлива была рассчитана неверно из-за того, что экипаж не учел выпущенное положение шасси — так расход топлива вырос.

Отказ «зеленой» гидросистемы произошел из-за «нарушения целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа», приводят «Известия» содержание документа.

Самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле утром 12 сентября. На борту всего находились 170 человек, из них 161 — пассажиры, сообщала авиакомпания. Росавиация заявляла о 165 людях на борту. Пострадавших не было.






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Топ комментариев

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

velam

Ваш может останется только Киев.

Asd10

Тут ошибка. Целью СВО как раз является гарантия не вступления урины в НАТО. А территории просто бонус,...

anubis77

Ничё не говори. Понапридумывают перемог, маются потом.