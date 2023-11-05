НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленского разозлила утечка данных о его визите в Израиль

Источник:
ТАСС
288 2

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать с визитом в Израиль на следующей неделе, но утечка информации на Channel 12 израильского телевидения разочаровала его.

«Он [Зеленский] хотел, чтобы о визите стало известно, только когда он ступит на израильскую землю», — приводит ТАСС материал газеты The Times of Israel, которая ссылается на украинского дипломата.

Channel 12 израильского телевидения 3 ноября сообщил, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль 6 и 7 ноября. По информации дипломатических источников телеканала, между Израилем и Украиной велись контакты на высоком уровне по поводу возможной поездки.

Украинское издание «Страна» 3 ноября со ссылкой на источник в кабмине Украины сообщило, что Зеленский не приедет в Израиль на следующей неделе.

Около двух недель назад украинский президент уже выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете нового обострения палестино-израильского конфликта. Тогда власти еврейского государства дали понять Украине, что считают такой визит несвоевременным, напоминает Channel 12. о разозлила утечка

Еще по теме
Американский профессор назвал единственный шанс спасти Украину
Зеленский отказался считать ситуацию на фронте тупиковой
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Макрон попробует «отдалить» Казахстан от России
Киев стянул на границу Белоруссии огромную военную группировку
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

velam

Ваш может останется только Киев.