Зеленского разозлила утечка данных о его визите в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать с визитом в Израиль на следующей неделе, но утечка информации на Channel 12 израильского телевидения разочаровала его.

«Он [Зеленский] хотел, чтобы о визите стало известно, только когда он ступит на израильскую землю», — приводит ТАСС материал газеты The Times of Israel, которая ссылается на украинского дипломата.

Channel 12 израильского телевидения 3 ноября сообщил, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль 6 и 7 ноября. По информации дипломатических источников телеканала, между Израилем и Украиной велись контакты на высоком уровне по поводу возможной поездки.

Украинское издание «Страна» 3 ноября со ссылкой на источник в кабмине Украины сообщило, что Зеленский не приедет в Израиль на следующей неделе.

Около двух недель назад украинский президент уже выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете нового обострения палестино-израильского конфликта. Тогда власти еврейского государства дали понять Украине, что считают такой визит несвоевременным, напоминает Channel 12. о разозлила утечка