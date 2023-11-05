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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина запустила по заводу в Керчи 15 ракет

Источник:
РБК
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Вооруженные силу Украины (ВСУ) атаковали судостроительный завод им. Бутомы в Керчи 15 крылатыми ракетами, 13 из них были сбиты силами ПВО, сообщило Минобороны России.

В результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей на заводе, уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее об атаке сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков. Никто не пострадал, добавил чиновник.

Завод находится в южной части Керчи, на берегу залива. Примерно с 16.35 до 18:.45 был перекрыт Крымский мост. После открытия на въезд на мост образовались заторы с обеих сторон, приводит РБК слова очевидцев.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в телеграм-канале, комментируя атаку, написал, что удары были нанесены крылатыми ракетами, запущенными с самолетов, и намекнул, что это были SCALP — дальнобойные крылатые ракеты, полученные Украиной от Франции. Британия предоставила свой вариант этих ракет — Storm Shadow.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

velam

Ваш может останется только Киев.