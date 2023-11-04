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Названы лучшие смартфоны октября

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали список смартфонов октября под управлением ОС Android, которые получили самые высокие оценки пользователей.

Смартфон Honor Magic V2
Смартфон Honor Magic V2
Фото: © Honor

Рейтинг возглавил складной смартфон Honor Magic V2, который набрал 96,15% положительных отзывов. В тройку лидеров также вошли Samsung Galaxy S23 Ultra (95,78%), который держится на этой позиции уже третий месяц, и Xiaomi Mix Fold 3 (95,45%).

На четвертой и пятой позициях — Meizu 20 Pro (94,19%) и Realme GT5 Pro (93,27%). На шестой строчке разместился флагманский смартфон Vivo X90 Pro+ (92,53% положительных отзывов). Следом за ним идет Samsung Galaxy S23, которым довольны 92,24% владельцев.

Замыкают десятку лучших по версии пользователей Honor X40 GT (91,35%), Xiaomi 13 Ultra (90,87%) и Meizu 20 (90,7%). Топ составлялся на основе пользовательских отзывов, данная оценка никак не связана с производительностью смартфонов и их баллами в бенчмарке AnTuTu.

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Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

mosquito__2010

Это так же как ты видел что Захарова предлагала Вучичу ноги раздвинуть, воочию ?