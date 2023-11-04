Ротенберга дисквалифицировали за критику судейства

КХЛ дисквалифицировала на один матч главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга, сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что по окончании матча между СКА и «Авангардом» главный тренер армейцев допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением Спортивного регламента КХЛ.

В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ на клуб наложен денежный штраф в размере 500 тысяч рублей, а дисквалифицированный Ротенберг пропустит игру против «Витязя», которая пройдет 4 ноября.

Матч СКА и «Авангарда» состоялся 2 ноября и завершился победой омичей со счетом 5:3. После игры Ротенберг раскритиковал судейство в КХЛ из-за ситуации с дракой Ивана Зинченко и Марка Вербы.