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Ротенберга дисквалифицировали за критику судейства

Источник:
Sibnet.ru
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КХЛ дисквалифицировала на один матч главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга, сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что по окончании матча между СКА и «Авангардом» главный тренер армейцев допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением Спортивного регламента КХЛ.

В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ на клуб наложен денежный штраф в размере 500 тысяч рублей, а дисквалифицированный Ротенберг пропустит игру против «Витязя», которая пройдет 4 ноября.

Матч СКА и «Авангарда» состоялся 2 ноября и завершился победой омичей со счетом 5:3. После игры Ротенберг раскритиковал судейство в КХЛ из-за ситуации с дракой Ивана Зинченко и Марка Вербы.

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Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

mosquito__2010

Это так же как ты видел что Захарова предлагала Вучичу ноги раздвинуть, воочию ?

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...