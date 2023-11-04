Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова

Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

Блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Блогер не признал свою вину, передает РИА Новости.

По версии следователей, Шабутдинов из корыстных побуждений создавал у людей ложное впечатление о возможности вести бизнес и получать большие деньги благодаря образовательным программам.

Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы смогут стать успешными предпринимателями и обрести гарантированный сверхдоход.

В списке обвинителей фигурируют восемь человек, которые заключили договоры с блогером на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Также устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.