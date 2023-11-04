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Россиянам порекомендовали отложить покупку вторичного жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Покупку квартир на вторичном рынке стоит отложить как минимум до 2024 года, рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Эксперт отметил, что ипотека значительно подорожала после повышения ключевой ставки. В этой ситуации ожидается, что цены на готовое жилье постепенно пойдут вниз, этот процесс начнется в следующем году, передает радиостанция «Говорит Москва».

Что касается новостроек, то с приобретением жилья в них стоит поторопиться, отметил Самойлов. Дело в том, что на них пока еще действуют льготные программы, но вряд ли программа в таком виде просуществует еще долго.

«Исходя из этих параметров, если есть возможность и понимание, что эту ипотечную кабалу будет возможность полноценно обслуживать, новостройки сейчас покупать можно. В части вторички это не очень целесообразно и рентабельно», — подытожил аналитик.

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