Россиянам порекомендовали отложить покупку вторичного жилья

Покупку квартир на вторичном рынке стоит отложить как минимум до 2024 года, рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Эксперт отметил, что ипотека значительно подорожала после повышения ключевой ставки. В этой ситуации ожидается, что цены на готовое жилье постепенно пойдут вниз, этот процесс начнется в следующем году, передает радиостанция «Говорит Москва».

Что касается новостроек, то с приобретением жилья в них стоит поторопиться, отметил Самойлов. Дело в том, что на них пока еще действуют льготные программы, но вряд ли программа в таком виде просуществует еще долго.

«Исходя из этих параметров, если есть возможность и понимание, что эту ипотечную кабалу будет возможность полноценно обслуживать, новостройки сейчас покупать можно. В части вторички это не очень целесообразно и рентабельно», — подытожил аналитик.