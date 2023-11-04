Российские военные получили новое оружие

Холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках выполнение оборонного заказа передал российским военным новое оружие, сообщает пресс-служба компании.

Военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000. Специалисты провели тестовые стрельбы, контрольную проверку и откорректировали прицельные системы.

Гранатомет ГМ-94 стал востребованным среди военных в боях с окопавшимся противником, при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь бойцов, однако сохраняет мобильность подразделений.

Для стрельбы ПП-2000 используются боеприпасы 9x19 миллиметров, включая бронебойные 7Н31. Модель предназначена для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 метров.