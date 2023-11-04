НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные получили новое оружие

Источник:
РИА Новости
406 0

Холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках выполнение оборонного заказа передал российским военным новое оружие, сообщает пресс-служба компании.

Военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000. Специалисты провели тестовые стрельбы, контрольную проверку и откорректировали прицельные системы.

Гранатомет ГМ-94 стал востребованным среди военных в боях с окопавшимся противником, при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь бойцов, однако сохраняет мобильность подразделений.

Для стрельбы ПП-2000 используются боеприпасы 9x19 миллиметров, включая бронебойные 7Н31. Модель предназначена для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 метров.

Еще по теме
США тайно отправили Киеву машину‑монстра Assault Breacher
США признали отсутствие денег для Украины
США уничтожили ракету Minuteman III из‑за «аномалии при пуске»
Су‑57 вооружили крылатой ракетой большой дальности
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Появился фрагмент 44 серии сериала «Зимородок»
Коммунальщики снесли снежный член в Екатеринбурге. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
71
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
64
Главком ВСУ признался, что конфликт с Россией зашел в тупик
58
Путин объяснил необходимость СВО
34
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб
34
ЮНИСЕФ заявил о превращении сектора Газа в кладбище детей