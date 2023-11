Blizzard анонсировала три дополнения World of Warcraft

Компания Blizzard Entertainment анонсировала Worldsoul Saga — новую сюжетную арку World of Warcraft, которая включит сразу три дополнения. Трейлер первой части под названием The War Within разработчики показали на BlizzCon 2023.

Дополнения представил легендарный креативный директор World of Warcraft Крис Метцен — в The War Within игрокам предстоит отправиться в сердце Азерота, где обитает новая доступная раса Альянса, земляные гномы, а также нерубы из Аж'Кахет.

Помимо новой расы, в MMORPG появятся уникальные локации, возможность создавать боевые отряды, таланты героев, рейды и многое другое. Первое в предстоящей трилогии дополнение World of Warcraft должно выйти в 2024 году.

Второе дополнение под названием Midnight позволит отправиться в прошлое Азерота и увидеть, какими знакомые локации были в древние времена. Третье дополнение, получившее название The Last Titan, будет посвящено Нордсколу и Ульдуару, а также разгадке тайны Титанов.