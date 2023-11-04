НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Blizzard анонсировала три дополнения World of Warcraft

Источник:
Sibnet.ru
372 0

Компания Blizzard Entertainment анонсировала Worldsoul Saga — новую сюжетную арку World of Warcraft, которая включит сразу три дополнения. Трейлер первой части под названием The War Within разработчики показали на BlizzCon 2023.

Дополнения представил легендарный креативный директор World of Warcraft Крис Метцен — в The War Within игрокам предстоит отправиться в сердце Азерота, где обитает новая доступная раса Альянса, земляные гномы, а также нерубы из Аж'Кахет.

Помимо новой расы, в MMORPG появятся уникальные локации, возможность создавать боевые отряды, таланты героев, рейды и многое другое. Первое в предстоящей трилогии дополнение World of Warcraft должно выйти в 2024 году.

Второе дополнение под названием Midnight позволит отправиться в прошлое Азерота и увидеть, какими знакомые локации были в древние времена. Третье дополнение, получившее название The Last Titan, будет посвящено Нордсколу и Ульдуару, а также разгадке тайны Титанов.

Игры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Появился фрагмент 44 серии сериала «Зимородок»
Коммунальщики снесли снежный член в Екатеринбурге. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
71
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
64
Главком ВСУ признался, что конфликт с Россией зашел в тупик
51
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
46
Путин объяснил необходимость СВО
34
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб