Найдены оптимальные частоты для поиска сигналов инопланетян

Поиск сигналов внеземной жизни лучше вести в радиодиапазоне от одного до 10 гигагерц, сообщил кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

Высокие частоты от гигагерца обеспечивают оптимальное качество передачи данных на большие расстояния в космическом пространстве, в то время как низкие частоты мегагерцового диапазона хуже подходят для этой задачи в связи с эффектом дисперсии, пишет «Газета.Ru».

Из-за дисперсии длинные радиоволны распространяются с разной скоростью, и сигналы «расплываются». Кроме этого, на низких частотах очень трудно искать сигналы из-за сильных космических шумов.

Ученый отметил, что по этим причинам маловероятно, что планетарные радары и системы связи космических кораблей внеземных цивилизаций работают на низких частотах — они плохо подходят для передачи информации.