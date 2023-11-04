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Найдены оптимальные частоты для поиска сигналов инопланетян

Источник:
Sibnet.ru
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Поиск сигналов внеземной жизни лучше вести в радиодиапазоне от одного до 10 гигагерц, сообщил кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

Высокие частоты от гигагерца обеспечивают оптимальное качество передачи данных на большие расстояния в космическом пространстве, в то время как низкие частоты мегагерцового диапазона хуже подходят для этой задачи в связи с эффектом дисперсии, пишет «Газета.Ru».

Из-за дисперсии длинные радиоволны распространяются с разной скоростью, и сигналы «расплываются». Кроме этого, на низких частотах очень трудно искать сигналы из-за сильных космических шумов.

Ученый отметил, что по этим причинам маловероятно, что планетарные радары и системы связи космических кораблей внеземных цивилизаций работают на низких частотах — они плохо подходят для передачи информации.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

corrector

теперь наконец то американские моряки будут плавать по морю, а не ходить !!

volmen

Ну.., это типо настоящая женщина? Или в стиле новых веяний, переделанная?

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

Asd10

Каждая звезда на американском флаге это отдельная голова без туловища и хвоста. Паразиты, короче.