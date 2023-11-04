Водителям раскрыли правду о штрафах за ГЛОНАСС

Мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД ввозимые на территорию России автомобили кнопкой «ЭРА-ГЛОНАСС» будет снят с 1 февраля 2024 года. В этой связи автомобилисты опасаются штрафов за ее отсутствие.

Система для отслеживания экстренных ситуаций на дорогах, созданная на основе российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, состоит из кнопки, расположенной внутри автомобиля и пульта оператора, куда поступает сигнал.

Установка модуля «ЭРА-ГЛОНАСС» обязательна для грузовых автомобилей и автомобильного транспорта, занятого в перевозках пассажиров. Если машина была ввезена в период действия моратория, то теоретически кнопку должен установить сам владелец.

За отсутствие ГЛОНАСС предусмотрена административная ответственность для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в перевозках — соответствующий штраф может достигать 400 тысяч рублей.

Поскольку официальных дилеров европейских марок в России нет, обязанность по установке кнопки ГЛОНАСС с 1 февраля возложена на лицо, ввозящее транспорт. Это может быть как компания-посредник, так и физическое лицо.

«Однако никакая административная ответственность за отсутствие системы ГЛОНАСС на частных автомобилях не установлена. С февраля могут появиться сложности в таможенном оформлении авто и, вероятно, при прохождении техосмотра», — отметила адвокат Елена Кудерко.

Сотрудники ГИБДД не наделены полномочиями по проверке «тревожной кнопки» внутри автомобиля. Таким образом, на практике обычным водителям, которые не установят кнопку в автомобиле после завершения сроков моратория, вряд ли грозят штрафы, подчеркнула она.