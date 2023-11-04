Гонконгский грипп пришел в Россию

Первые случаи опасного гонконгского гриппа H3N2 зарегистрированы в России, сообщает Роспотребнадзор.

Так, в Тюменской области зарегистрированы три случая инфекции, пациенты не были привиты от гриппа. В Орловской области нулевым пациентом оказался учащийся одного из техникумов города Орла.

«С целью профилактики гриппа, ОРВИ необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций», — говорится в сообщении ведомства.

Гонконгский грипп получил свое название из-за пандемии 1968 года, начавшейся в Гонконге и затем распространившейся по миру. По оценкам, тогда погибло от 1 до 4 миллионов человек. Симптомами вируса являются высокая температура, сухой кашель, насморк, головная боль.