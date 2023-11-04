США тайно отправили Киеву машину‑монстра Assault Breacher

Пентагон тайно передал украинским военным свою самую мощную бронированную БМП — штурмовую машину разминирования M1 Assault Breacher Vehicle весом 72 тонны.

Машина представляет американский аналог российской самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч», пишет Forbes. Предположительно, новая техника будет поставлена в 47-ю механизированную бригаду «Магура».

Штурмовые машины разминирования Assault Breacher Vehicle находятся на вооружении США с 2010 года, базой для них является американский танк М1 Abrams, поэтому БМП оснащены танковой броней с комплексом динамической защиты.

Саперный монстр имеет плуг — минный отвал с поддерживающими металлическими лыжами. Вместо танковой башни установлена специальная башня с двумя системами линейных подрывных зарядов, общий вес взрывчатки в них составляет 3200 килограммов.

Один залп Assault Breacher Vehicle проделывает в минном поле безопасную полосу шириной восемь метров и длиной сто метров. При этом пока неясно, сколько таких машин получат ВСУ — в американской армии их всего несколько десятков.