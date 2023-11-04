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США признали отсутствие денег для Украины

Источник:
ТАСС
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Дополнительные бюджетные ассигнования, которые имелись у администрации США на помощь Украине, исчерпаны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Средства в рамках так называемой инициативы содействия безопасности Украине закончились после объявленного в пятницу очередного пакета военной помощи Киеву, уточнила представитель администрации президента США.

В этой связи Карин Жан-Пьер призвала Конгресс одобрить предоставление украинским властям дополнительной помощи, которая позволит заключить контракты с производителями вооружения с последующей поставкой произведенных партий на Украину.

При этом Байден своими указами еще может направлять Украине вооружения и боеприпасы со складов Пентагона. В связи со сложившейся ситуацией Вашингтон продолжит поставлять Киеву пакеты военной помощи, однако их объем будет меньше.

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Политика #Мир #Оружие
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Топ комментариев

Alhazred

А никто и не пишет тут об этом, как о чем-то особенном. Это у тебя видимо подгорает капитан Очевидность)))

Гаврило Принцип

Бойцы???Бойцы сейчас в окопах - под Авдеевкой и Купянском.А это - очередные защитнички бородатых...

GammiPluh

Предлагаю на Украине снова начать проверять на "паляницу" авось где вороги в рядах захистников остались...

corrector

теперь наконец то американские моряки будут плавать по морю, а не ходить !!