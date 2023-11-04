США признали отсутствие денег для Украины

Дополнительные бюджетные ассигнования, которые имелись у администрации США на помощь Украине, исчерпаны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Средства в рамках так называемой инициативы содействия безопасности Украине закончились после объявленного в пятницу очередного пакета военной помощи Киеву, уточнила представитель администрации президента США.

В этой связи Карин Жан-Пьер призвала Конгресс одобрить предоставление украинским властям дополнительной помощи, которая позволит заключить контракты с производителями вооружения с последующей поставкой произведенных партий на Украину.

При этом Байден своими указами еще может направлять Украине вооружения и боеприпасы со складов Пентагона. В связи со сложившейся ситуацией Вашингтон продолжит поставлять Киеву пакеты военной помощи, однако их объем будет меньше.