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Путин объяснил необходимость СВО

Источник:
ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Альтернативы началу специальной военной операции у России к 24 февраля 2022 года не осталось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

«У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись — нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — сказал он.

Ранее в ходе Валдайского форума Путин подчеркнул, что СВО — это не территориальный конфликт, так как Россия не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

Тогда российский лидер отметил, что Россия в феврале 2022 года не начинала «так называемую войну» на территории Украины, а лишь пытается ее закончить.

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