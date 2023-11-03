Виртуальное нашествие зомби помогло ученым

Финские ученые смоделировали нашествие зомби, чтобы найти эффективные способы сдерживания новой пандемии. Оказалось, что если в крупном городе появится хотя бы один зараженный, счет буквально идет на часы.

Исследование представляет собой дополнение к существующим эпидемиологическим моделям, что расширяет понимание того, как именно нужно реагировать на опасную инфекцию и в каких случаях карантин зараженного региона окажется оптимальным.

Кроме этого, использование индивидуального моделирования показывает различия между эпидемией зомби, которая началась в густонаселенном столичном регионе, и той, что вспыхнула в небольшом городе.

Модель также позволяет оценить, как на распространение эпидемии влияет дезинформация, например, если некоторые люди игнорируют предупреждения и отрицают существование зомби, продолжая вести обычную жизнь.

Согласно базовому сценарию, если в Хельсинки появляется первый зомби (носитель опасной инфекции), то у людей остается всего лишь семь часов на полную изоляцию города или выявление зараженного.

В противном случае государство обречено — зомби (или зараженные) быстро наводняют все населенные пункты, включая отдаленные. Разработчики модели отмечают, что ее можно использовать для любого региона, где существуют риски пандемии опасного заболевания.