НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Виртуальное нашествие зомби помогло ученым

Источник:
Newswise.com
182 1

Финские ученые смоделировали нашествие зомби, чтобы найти эффективные способы сдерживания новой пандемии. Оказалось, что если в крупном городе появится хотя бы один зараженный, счет буквально идет на часы.

Исследование представляет собой дополнение к существующим эпидемиологическим моделям, что расширяет понимание того, как именно нужно реагировать на опасную инфекцию и в каких случаях карантин зараженного региона окажется оптимальным.

Кроме этого, использование индивидуального моделирования показывает различия между эпидемией зомби, которая началась в густонаселенном столичном регионе, и той, что вспыхнула в небольшом городе.

Модель также позволяет оценить, как на распространение эпидемии влияет дезинформация, например, если некоторые люди игнорируют предупреждения и отрицают существование зомби, продолжая вести обычную жизнь.

Согласно базовому сценарию, если в Хельсинки появляется первый зомби (носитель опасной инфекции), то у людей остается всего лишь семь часов на полную изоляцию города или выявление зараженного.

В противном случае государство обречено — зомби (или зараженные) быстро наводняют все населенные пункты, включая отдаленные. Разработчики модели отмечают, что ее можно использовать для любого региона, где существуют риски пандемии опасного заболевания.

Еще по теме
Раскрыта тайна эволюции кошек
Ученые впервые нашли голову у морской звезды
Разработка НГТУ обеспечит оленеводов Крайнего Севера радиосвязью
Загадочные аномалии объяснили инопланетными останками внутри Земли
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Появился фрагмент 44 серии сериала «Зимородок»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин объяснил необходимость СВО
Женщина впервые возглавила ВМС США
«Госуслуги» научили проверять подлинность паспорта
Стоимость Lada Vesta превысила 2 млн рублей
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
71
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
64
Главком ВСУ признался, что конфликт с Россией зашел в тупик
51
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
34
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб
34
ЮНИСЕФ заявил о превращении сектора Газа в кладбище детей