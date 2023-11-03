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NVIDIA выпустила экстренное обновление драйвера

Источник:
Sibnet.ru
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Компания NVIDIA выпустила экстренное обновление драйвера GeForce Game Ready 546.08 для Windows 11 и Windows 10. Новая версия исправляет ошибки, с которыми пользователи могли столкнуться после установки предыдущей версии драйвера.

В частности, разработчики исправили проблемы с отображением эффектов прозрачности в операционной системе Windows 10 после установки драйвера 546.01 WHQL, а также периодическое появление случайных отчетов об ошибках.

Кроме этого, в новой версии драйверов для видеокарт NVIDIA исправлена выявленная проблема с деградацией стабильности и производительности в игре Alan Wake 2 после продолжительной игровой сессии.

Драйвер GeForce Game Ready 546.08 можно скачать с официального сайта NVIDIA. Однако он не получил WHQL-статус, поэтому в случае отсутствия выявленных ошибок компания рекомендует пользователям дождаться следующего драйвера с сертификацией WHQL.

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Alhazred

А никто и не пишет тут об этом, как о чем-то особенном. Это у тебя видимо подгорает капитан Очевидность)))

Гаврило Принцип

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corrector

теперь наконец то американские моряки будут плавать по морю, а не ходить !!

GammiPluh

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