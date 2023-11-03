Сколько стоят криптовалюты 3 ноября

Максимальный курс биткоина (BTC) 3 ноября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составил 35110,70 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1813,69 доллара, Ripple (XRP) — 0,61 доллара, Binance Coin (BNB) — 233,08 доллара. После нескольких недель уверенного роста курсы самых популярных криптовалют перешли к снижению.

Лидером дня стала MVL (MVL). Курс этой криптовалюты за минувшие сутки подскочил сразу на 18,55% — теперь она стоит 0,004 доллара. Рыночная капитализация токена составила 100,65 миллиона долларов.

В целом общее предложение всех цифровых монет и токенов за 3 ноября снизилось на 1,85% — до 1,28 триллиона долларов, а биткоин потерял 2,4% от своей стоимости.