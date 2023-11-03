«Госуслуги» научили проверять подлинность паспорта

Новый сервис, с помощью можно проверить подлинность паспорта, появился на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Минцифры.

Опция пригодится перед заключением договора или сделкой, когда нужно проверить личность человека, отмечается в сообщении. Сервис определяет, не истек ли срок действия паспорта и действительно ли выдавался документ МВД с такими данными.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо зайти на портал и ввести только серию и номер паспорта, фамилию и имя. После этого система самостоятельно сверит полученные сведения с данными МВД.

Затем появится один из следующих статусов: «действительный», «недействительный» или «данные не найдены». При этом последний статус может указывать, что паспорт является фальшивкой.