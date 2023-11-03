Раскрыта тайна эволюции кошек

Американские ученые обнаружили новую информацию об истории эволюции кошек и их разделении на различные виды.

Сравнивая геномы нескольких видов кошек, генетики выяснили, что представители семейства кошачьих имеют меньше сложных генетических вариаций по сравнению с приматами и другими млекопитающими.

Ключом к различиям между кошками и обезьянами оказалась частота так называемых сегментных дупликаций — частей ДНК, дублирующих другие фрагменты ДНК в геноме, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Genetics.

Ученые выделили специфический повторяющий элемент под названием DXZ4, который в значительной степени ответственен за разделение как минимум двух видов кошек: домашней и дикой камышовой.

Ген DXZ4 также оказался самой быстро развивающейся частью стабильного генома кошек — он развивается на 99,5% быстрее прочих генов. При этом не кодирует физические характеристики, а помогает поддерживать трехмерную структуру X-хромосомы.

Изучение генома показало, что существуют четкие связи между количеством обонятельных генов и средой, в которой обитают те или иные виды кошачьих. Например, у предпочитающих одиночный образ жизни кошачьих видов обоняние намного сильнее.