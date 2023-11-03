Обнаружена опасная версия WhatsApp

Неофициальная версия WhatsApp для Android с вредоносными функциями распространяется в Telegram, опасную модификацию обнаружили специалисты компании «Лаборатория Касперского».

Шпионский мод распространяется вместе с некоторыми модификациями для WhatsApp на Android, которые предлагают опцию отложенного постинга или другие улучшения. Однако вместе с ними пользователь своими руками устанавливает в смартфон троянец.

Встроенная в мессенджер троянская программа под названием CanesSpy может похищать данные с зараженного устройства, например, контакты, информацию об аккаунтах, а также документы. Кроме этого, программа может записывать окружающие звуки.

Шпионская утилита активируется при включении смартфона или его подключении к зарядному устройству. На сегодня наибольшее количество заражений зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии и Йемене, российские пользователи также столкнулись с атаками.