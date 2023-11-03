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Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Новый Взгляд / CC BY-SA 3.0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию.

Пескова в ходе конференц-колла спросили, повлияет ли на общественное настроение возвращение в Россию «родственников иноагентов». На это пресс-секретарь президента ответил: «родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться».

«Любой российский гражданин добропорядочный, законопослушный он всегда свободно возвращается на свою родину в Российскую Федерацию и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — цитирует РБК Пескова.

Пугачеву потребовали задержать и допросить

Алла Пугачева — супруга Максима Галкина, признанного иноагентом в России. Когда артиста внесли в реестр иностранных агентов, Примадонна обратилась к Минюсту с просьбой признать ее иноагентом тоже, но этого не случилось.

Пугачева с семьей после начала СВО жили в Израиле, но когда там началась война, певица перебралась с детьми на Кипр, а ее супруг отправился на гастроли по Европе. Вечером 2 ноября Примадонна приехала в Москву. СМИ сообщили, что артистка приехала в Россию, чтобы уладить юридические вопросы с завещанием.

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Топ комментариев

Alhazred

А никто и не пишет тут об этом, как о чем-то особенном. Это у тебя видимо подгорает капитан Очевидность)))

Гаврило Принцип

Бойцы???Бойцы сейчас в окопах - под Авдеевкой и Купянском.А это - очередные защитнички бородатых...

GammiPluh

Предлагаю на Украине снова начать проверять на "паляницу" авось где вороги в рядах захистников остались...

corrector

теперь наконец то американские моряки будут плавать по морю, а не ходить !!