Китай наладит выпуск человекоподобных роботов

Власти КНР поставили перед местными компаниями задачу освоить в 2025 году выпуск человекоподобных роботов. Соответствующий государственный план опубликован на официальном сайте правительства Китая.

Китайские власти намерены оказывать материальную поддержку молодым китайским компаниям, специализирующимся в сфере робототехники и смежных отраслях. Они призывают бизнес активнее использовать в этой сфере искусственный интеллект.

В ближайшие два года правительство КРН ожидает от китайских компаний прорыва в области сенсорных технологий, управления движением и взаимодействия между машинами и человеком, а также манипуляторов нового поколения.

К 2027 году власти КНР рассчитывают видеть роботов отечественного производства, способных обучаться, делать логические выводы и развиваться. После публикации плана акции некоторых китайских производителей робототехнической продукции существенно выросли.