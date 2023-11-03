Пугачеву потребовали задержать и допросить

Общественники из движения «Зов народа» потребовали задержать певицу Аллу Пугачеву и допросить ее на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины.

Общественники направили соответствующее обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, передает телеграм-канал Shot.

Они также потребовали наказать Пугачеву по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее публикации, в которых она называла россиян холопами и рабами, говорится в сообщении.

Песков прокомментировал возвращение Пугачевой

Накануне директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России.