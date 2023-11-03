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Пугачеву потребовали задержать и допросить

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет РФ
Фото: © пресс-служба СК РФ

Общественники из движения «Зов народа» потребовали задержать певицу Аллу Пугачеву и допросить ее на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины.

Общественники направили соответствующее обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, передает телеграм-канал Shot.

Они также потребовали наказать Пугачеву по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее публикации, в которых она называла россиян холопами и рабами, говорится в сообщении.

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Накануне директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России.

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Топ комментариев

Alhazred

А никто и не пишет тут об этом, как о чем-то особенном. Это у тебя видимо подгорает капитан Очевидность)))

Гаврило Принцип

Бойцы???Бойцы сейчас в окопах - под Авдеевкой и Купянском.А это - очередные защитнички бородатых...

GammiPluh

Предлагаю на Украине снова начать проверять на "паляницу" авось где вороги в рядах захистников остались...

corrector

теперь наконец то американские моряки будут плавать по морю, а не ходить !!