Стоимость Lada Vesta превысила 2 млн рублей

АвтоВАЗ оценил Lada Vesta в версии Sportine в сумму более 2 миллионов рублей. Стоимость базового седана начинается от 1,24 миллиона рублей.

Lada Vesta Sportine оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. У седана занижен дорожный просвет, изменены настройки подвески и установлены более мощные тормоза.

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Sportline базируется на топовом исполнении Vesta, которое называется Tehno. При этом дополнительно предлагаются уникальные 17-дюймовые колесные диски — черные или двухцветные.

Пока Lada Vesta Sportline доступна только в кузове седан. Позднее появится автомобилем с типом кузова SW (универсал).

Стоимость спортивного седана начинается от 2,18 миллиона рублей. Приобрести Vesta Sportline из первой партии можно только в фирменном шоуруме Lada Sport в Санкт-Петербурге. Автомобиль также будет доступен для онлайн-заказа, в этом случае забрать его можно будет самостоятельно в одном из дилерских центров в Тольятти.