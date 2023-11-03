Сильный ветер ожидается в Новосибирске 4 ноября

Сильный ветер и минусовая температура ожидается в Новосибирске в День народного единства, сообщает пресс-центр мэрии города.

Порывы ветра 4 и 5 ноября будут достигать 17 метров в секунду. В праздничную субботу, 4 ноября, ночью столбики термометров опустятся до минус 11, днем воздух прогреется до плюс 1 градуса.

В прогнозе на воскресенье, 5 ноября, 2-4 градуса мороза и в темное время суток, и в светлое. Будет идти снег, дуть ветер, на дороге будет гололедица.

Ветер стихнет в понедельник, но станет намного холоднее. 6 ноября ночью в Новосибирске обещают 6-8 градусов мороза, а днем — минус 2-4 градуса. Затем на следующей неделе возможна волна тепла с температурами днем до 2-4 градусов.