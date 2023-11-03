Большого баклана впервые заметили в «Красноярских столбах»

Специалисты впервые увидели большого баклана на территории заповедника «Красноярские столбы», сообщает пресс-служба организации.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo L.) – птица, ни разу не отмеченная в заповеднике, в этом году в августе-сентябре неоднократно встречалась над рекой. Всего было отмечено три особи. Бакланы не гнездились, а были встречены на осеннем пролете.

По словам орнитолога Артура Мейдуса, проводившего в этом году весенние и осенние учеты птиц на Столбах, за последние три года данный вид часто стал появляться осенью на пролете по рекам Средней Сибири. Если на следующий год удастся зафиксировать больше особей этого вида, то появится закономерность расширения границ осенней миграции этой птицы.

Бакланы имеют размах крыльев до полутора метров. Клюв длинный, с крючком на конце, чтобы не упустить верткую скользкую рыбу. От гусеобразных и гагар отличается длинным хвостом, который, стоит баклану сесть на воду, опускается ниже ватерлинии и не виден.