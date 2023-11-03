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Большого баклана впервые заметили в «Красноярских столбах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/npkrasstolby

Специалисты впервые увидели большого баклана на территории заповедника «Красноярские столбы», сообщает пресс-служба организации.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo L.) – птица, ни разу не отмеченная в заповеднике, в этом году в августе-сентябре неоднократно встречалась над рекой. Всего было отмечено три особи. Бакланы не гнездились, а были встречены на осеннем пролете.

По словам орнитолога Артура Мейдуса, проводившего в этом году весенние и осенние учеты птиц на Столбах, за последние три года данный вид часто стал появляться осенью на пролете по рекам Средней Сибири. Если на следующий год удастся зафиксировать больше особей этого вида, то появится закономерность расширения границ осенней миграции этой птицы.

Бакланы имеют размах крыльев до полутора метров. Клюв длинный, с крючком на конце, чтобы не упустить верткую скользкую рыбу. От гусеобразных и гагар отличается длинным хвостом, который, стоит баклану сесть на воду, опускается ниже ватерлинии и не виден.

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Жизнь #Звери #Красноярск
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Топ комментариев

Alhazred

А никто и не пишет тут об этом, как о чем-то особенном. Это у тебя видимо подгорает капитан Очевидность)))

Гаврило Принцип

Бойцы???Бойцы сейчас в окопах - под Авдеевкой и Купянском.А это - очередные защитнички бородатых...

GammiPluh

Предлагаю на Украине снова начать проверять на "паляницу" авось где вороги в рядах захистников остались...

mosquito__2010

У нас не получилось - давайте поговорим. Они же реально себя исключительными мнят.