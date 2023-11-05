Четвертая часть исторической саги об императрице Екатерине II «Екатерина. Фавориты» стартует на телеканале «Россия». Сюжет новой главы сосредоточится на любовных переживаниях героини и передаче права на престол.

Действие сериала «Екатерина. Фавориты» будет разворачиваться на пике величия императрицы, основные события придутся на 1779 год.

В это время в Европе Екатерину уже именуют Великой с подачи княгини Дашковой (Анна Ковальчук), которая впоследствии возвращается в Россию и становится ближайшей сподвижницей императрицы.

Князь Потемкин (Владимир Яглыч) остается ее верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Под его чутким руководством у Екатерины появляются новые фавориты. Среди них — Александр Ланской (Сергей Новосад), который становится ее настоящей любовью. Но эта история разбивает ее сердце.

Несмотря на любовные испытания, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них – манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла (Павел Табаков). Но цесаревич не собирается уступать своих прав.

Фавориты Екатерины

В сериале покажут семь фаворитов императрицы. На самом деле их было гораздо больше, но авторы подробно исследовали истории только некоторых, чтобы понять, как менялась сама Екатерина с приходом в ее жизнь того или иного персонажа. Вот некоторые из них:

Александр Ланской (актер Сергей Новосад)

Александр Мамонов (актер Дмитрий Гудочкин)

Иван Корсаков (актер Станислав Тикунов)

Платон Зубов (актер Никита Крахмалев)

Одним из ключевых героев в сюжете стал Александр Ланской, который был младше императрицы более чем в два раза. Кроме внешних данных, он имел необыкновенную тягу к знаниям, проявлял тактичность и любознательность, чем и влюбил в себя Екатерину.

Премьера сериала «Екатерина. Фавориты» — 6 ноября в 21.30

«Если честно, до начала работы над проектом я ничего не знал об Александре Ланском. Поэтому мне предстояло провести огромную работу при подготовке к роли: изучить биографию моего персонажа, политический контекст того времени, и, что самое важное, мне нужно было понять, какие отношения были у Ланского и Екатерины ll», — рассказал о подготовке к роли ее исполнитель.

Образы и факты

По словам художника по костюмам Романа Корбана, в четвертом сезоне сериала про Екатерину пришлось начинать всю работу с нуля, поскольку в этой эпохе произошли изменения.

«К этой части истории о жизни Екатерины уже и мода поменялась, и форма у солдат, и вообще многие исторические вещи», — отметил Корбан.

Четвертый сезон снимали в нескольких регионах — в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а крымские сцены снимали в окрестностях Кисловодска.

В Москве съемки проходили в интерьерах и экстерьерах усадьбы Кусково и дворцово-парковом ансамбле Царицыно. Екатерининский зал в Царицыно выступил в роли тронного зала Зимнего дворца.

В съемках было задействовано 57 предметов антикварной мебели – подлинной, дорогой, с историей. Весь реквизит для этого сезона брался в аренду, и лишь подвески на канделябры были специально изготовлены из искусственного хрусталя.

Для достижения портретного сходства актрисы с Екатериной Великой в четвертом сезоне нанесение пластического грима занимало около трех часов, при этом использовались специальные линзы, а руки гримеры «старили» живописью, прорисовывая синие жилки.

Предыдущие сезоны

Сериал «Екатерина. Фавориты» — часть большого исторического цикла сериалов «История любви. История России». Кроме историй про Екатерину II в него входят проекты, посвященные судьбам Ивана Третьего и Софии Палеолог («София»), Ивана Грозного и Елены Глинской («Грозный»), Бориса Годунова и Марии Скуратовой («Годунов»), а также трилогия про Елизавету.

История Великой до четвертого сезона рассказывалась в сериалах «Екатерина» (2014 год), «Екатерина. Взлет» (2016 год) и «Екатерина. Самозванцы» (2019 год). Каждый сезон был посвящен определенному периоду правления императрицы, а главную роль всегда исполняла Марина Александрова.