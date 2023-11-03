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Власти США разрешили казнить приговоренных к смерти азотом

Источник:
РИА Новости
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Комната для казни в государственной тюрьме Сан-Квентин в США
Комната для казни в государственной тюрьме Сан-Квентин в США
Фото: CACorrections (California Department of Corrections and Rehabilitation)

Верховный суд Алабамы разрешил казнить приговоренного к смерти убийцу «невиданным ранее способом» — с помощью азота, сообщают американские СМИ.

Суд удовлетворил запрос генпрокурора о выдаче ордера на проведение казни 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. По данным прокуратуры, злоумышленник получил тысячу долларов за убийство Элизабет Сеннетт, при этом заказчиком преступления оказался ее муж-пастор, приводит РИА Новости материал Fox News.

В прошлом году департамент исправительных учреждений штата отменил приведение приговора в отношении Смита в исполнение после того, как врачи не смогли ввести в его организм «смертельную инъекцию».

Казнь с помощью азота санкционирована в трех штатах США, но на практике до сих пор ни разу не применялась. Приговоренного заставляют дышать только азотом, что провоцирует гипоксию и в конечном счете смерть.

Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты сравнивают его с проведением экспериментов на людях. Помимо Алабамы, такого рода казни разрешены лишь в Оклахоме и Миссисипи.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Alhazred

А никто и не пишет тут об этом, как о чем-то особенном. Это у тебя видимо подгорает капитан Очевидность)))

Гаврило Принцип

Бойцы???Бойцы сейчас в окопах - под Авдеевкой и Купянском.А это - очередные защитнички бородатых...

mosquito__2010

У нас не получилось - давайте поговорим. Они же реально себя исключительными мнят.

GammiPluh

Предлагаю на Украине снова начать проверять на "паляницу" авось где вороги в рядах захистников остались...