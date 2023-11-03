Верховный суд Алабамы разрешил казнить приговоренного к смерти убийцу «невиданным ранее способом» — с помощью азота, сообщают американские СМИ.

Суд удовлетворил запрос генпрокурора о выдаче ордера на проведение казни 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. По данным прокуратуры, злоумышленник получил тысячу долларов за убийство Элизабет Сеннетт, при этом заказчиком преступления оказался ее муж-пастор, приводит РИА Новости материал Fox News.

В прошлом году департамент исправительных учреждений штата отменил приведение приговора в отношении Смита в исполнение после того, как врачи не смогли ввести в его организм «смертельную инъекцию».

Казнь с помощью азота санкционирована в трех штатах США, но на практике до сих пор ни разу не применялась. Приговоренного заставляют дышать только азотом, что провоцирует гипоксию и в конечном счете смерть.

Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты сравнивают его с проведением экспериментов на людях. Помимо Алабамы, такого рода казни разрешены лишь в Оклахоме и Миссисипи.