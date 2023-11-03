Медведев призвал относиться к Польше как к старому врагу России

Польша стремится стать каменным бастионом Запада в борьбе с Россией и, будучи неисправимым врагом, добивается ее развала, написал в своей статье зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Враг истеричный, грубый, чванливый и амбициозный. Враг, больной бредом величия и комплексом неполноценности. И относиться мы будем к нему именно как к историческому врагу, полагая, что он в принципе неисправим. А коль нет надежды на примирение с врагом, у России должна быть лишь одна и очень жесткая установка в отношении его судьбы», — говорится в статье «Россия и Польша: заметки к 4 ноября», опубликованной в «Российской газете».

По его словам, Москва неоднократно искала пути примирения с Польшей, но все эти попытки провалились. Последние десятилетия обнажили глубинную основу польской идеологии: стать каменным бастионом Запада в борьбе с Россией, отметил он. «А еще лучше — добиться ее развала», — добавил Медведев.

Он напомнил, что только во времена Польской Народной Республики русофобия отошла «на второй, а то и на третий план», потому что страна стала составной частью содружества социалистических государств и получила стремительное восстановление.

Но Третья Речь Посполитая объявила себя продолжателем традиций «исторической Польши», что, по мнению Медведева, является Польшей националистов.