Мэттью Пэрри после смерти попал на обложку People

Журнал People выпустит ноябрьский номер с Мэттью Перри на обложке, выпуск будет посвящен жизни актера.

«Наследие Мэтью Перри будет жить вечно. Звезда "Друзей", скончавшаяся 28 октября в возрасте 54 лет, покорила миллионы сердец по всему миру. Он был комическим гением, который любил Бэтмена и имел золотое сердце — и поставил перед собой задачу помогать другим, даже когда он сталкивался со своими собственными демонами», — говорится в описании номера People.

Мэттью Перри на обложке People Фото: © @People

Мэттью Перри скончался в собственном доме в Лос-Анджелесе. Его нашли утонувшим в джакузи. По продувательной версии, у него случился сердечный приступ.

Правоохранительные органы занимаются расследованием случившегося. Они проверяют, были ли в организме актера запрещенные вещества.