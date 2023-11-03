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Сидр и медовуха подорожают из‑за минимальной цены

Источник:
Sibnet.ru
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Пиво
Фото: © Sibnet.ru

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Госдумы о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре, сообщил источник в правительстве.

Эксперты считают, что МРЦ очистит рынок от некачественной продукции, а также избавит его от серого импорта из соседних стран.

По оценке Союза российских пивоваров, введение МРЦ может повлиять на цену пива в экономсегменте, но не более чем на 10–15%, что составит не более 10 рублей на 0,5 литра. уже сейчас средняя цена за литр пива на розлив составляет порядка 120 рублей, а на сидр — 170 рублей.

Но в профильных ассоциациях против нововведения: это может подтолкнуть потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю, что приведет к новым массовым отравлениям потребителей. В любом случае, если будет принято положительное решение, установление минимальной цены останется за Минфином.

«МРЦ, в свою очередь, ограничит возможность законных производителей использовать гибкую ценовую политику. Точки продаж будут мотивированы работать с нелегальным сегментом, в случае если недобросовестный производитель обеспечит их долей от прибыли (бек-маржой), которая может достигать до 50% стоимости литра», — сказал «Известиям» президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

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