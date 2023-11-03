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Малышева посоветовала заниматься сексом хотя бы раз в неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о пользе регулярного секса для здоровья — хотя бы раз в неделю.

Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман отметили, что если заниматься сексом 52 раза в год, то это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«На 20% снижаются риски сердечных катастроф», — привела результаты соответствующих исследований Малышева.

Телеведущая добавила, что при регулярных занятиях сексом риск уйти из жизни снижается на 49%.

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Жизнь #Здоровье
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