Малышева посоветовала заниматься сексом хотя бы раз в неделю

Телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о пользе регулярного секса для здоровья — хотя бы раз в неделю.

Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман отметили, что если заниматься сексом 52 раза в год, то это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«На 20% снижаются риски сердечных катастроф», — привела результаты соответствующих исследований Малышева.

Телеведущая добавила, что при регулярных занятиях сексом риск уйти из жизни снижается на 49%.