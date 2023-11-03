Женщина впервые возглавила ВМС США

Главой Военно-морских сил (ВМС) США впервые в истории стала женщина. Сенат утвердил на эту должность адмирала Лизу Франчетти, сообщил министр обороны Ллойд Остин.

«Я рад, что сегодня сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост начальника военно-морских операций», — говорится в заявлении Ллойда на сайте Пентагона.

Франчетти также станет первой женщиной в комитете начальников штабов.

В июле американский президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Франчетти на пост главы Военно-морских сил. Она — вторая в истории женщина, дослужившаяся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США.