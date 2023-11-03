Финал «Реальных пацанов» закончился СВО

Финальная серия «Реальных пацанов» вызвала бурное обсуждение в Сети, потому что главный герой в последнем эпизоде отправился к участникам СВО.

В финальном эпизоде «Реальных пацанов» к Николаю Наумову в кафе подходит молодой человек и просит записать видео для его друзей, которые участвуют в СВО. Вместо видео герой отправляется к ним сам.

В Сети начали активно обсуждать концовку сериала. Многих удивил не столько патриотизм финала, а то, что этой темы коснулся телеканал ТНТ, где выходил сериал.

Некоторых зрителей концовка очень порадовала, они подчеркнули, что поступок Наумова — это поступок реального пацана.