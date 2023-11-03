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Информация о возвращении Пугачевой в России появилась в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию через Псковскую область, граничащую с Эстонией и Латвией.

Несколько телеграм-каналов сообщили, что Примадонна пересекла границу Псковской области поздно вечером в среду, 2 ноября. Пугачева села в темную машину и уехала в неизвестном направлении. Также сообщается, что певица была одна.

Последний год Алла пугачева проживала в Израиле, куда переехала вместе с семьей. После начала войны в стране, она отправилась на Кипр с детьми, а ее супруг Максим Галкин (признан иноагентом в России) в это время гастролировал по городам Европы.

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