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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Израиль заявил о полном окружении Газы

Источник:
ТАСС
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Израильские войска в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», — цитирует ТАСС Хагари.

По его словам, бронетанковые войска и ВВС ЦАХАЛ атакуют командные пункты, пусковые установки и террористическую инфраструктуру, «которая служит лидерам ХАМАС и террористам».

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Представитель армии подчеркнул, что израильские военные «ведут бои лицом к лицу с противником». «И даже если бои тяжелые, Армия обороны Израиля побеждает», — отметил он.

Тель-Авив объявил о блокаде сектора Газа после нападения на Израиль отрядов палестинского радикального движения ХАМАС. Израильские военные в ответ начали широкомасштабную наземную операцию «Железные мечи». 

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Оборона #Армия
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